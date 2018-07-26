Adana'da 3'ü kadın 44 kaçak göçmen yakalandı

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Suriye uyruklu 3'ü kadın 44 kişi yakalandı.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı D400 karayolu Polis Okulu yakınlarında şüphelendikleri iki minibüsü durduran polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptı. Minibüste bulunan Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 3’ü kadın 44 Suriyeli yakalandı. Kaçaklar parmak izi ve ifadeleri alınmak üzere Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Suriyelilerin yapılan işlemlerin ardından Adana Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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