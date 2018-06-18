Adana'da 42 bin litre sahte rakı ele geçirildi

ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, yaptığı baskınlarda 42 bin 500 litre 'boğma' olarak bilinen sahte rakı ele geçirdi, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde bulunan iki depoda sahte rakı üretildiği ihbarını alan polis, baskın düzenledi. Yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazırlanan variller içine doldurulmuş ve bir kısmı şişelenmiş 42 bin 500 litre sahte rakı ve çok sayıda pet şişe bulundu. Polis, sahte rakıyı imha etti. Ayrıca depoda anason damıtmada kullanılan düzenekler de bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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