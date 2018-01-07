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Adana'da 48 kilo eroin, 88 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 11:12 | Son Güncelleme 6 saat önce

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği uyuşturucu operasyonunda pisada değeri 5 milyon lira olan 44 kilo eroin ve 88 kilo toz esrar ele geçirildi.Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmaları kapsamında uzun süreli teknik ve fiziki takip yürüttü. Bu kapsamda yapılan çalışmaların ardından merkez Sarıçam İlçesi'ndeki İncirlik Park Alanı'nda bir TIR'ı durduran ekipler, narkotik köpekleriyle birlikte arama yaptı. İzmir'de şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'in ölüm yıldönümü olduğu için onun adı verilen operasyonda TIR'ın dorsesindeki plastik atıkların arasına gizlenmiş 98 pakette 48 kilo 774 gram eroin ve 85 pakette 88 kilo 235 gram toz esrar ele geçirildi.İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü 39 yaşındaki İ.B. ise tutuklandı.

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