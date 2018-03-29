Adana’da 5 ton 235 litre sahte rakı ele geçirildi

Adana polisi piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 5 ton 235 litre sahte rakı ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Tepebağ Mahallesi’nde bir adreste sahte rakı imalathanesi olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, 5 ton 235 litre sahte rakı ele geçirdi. Ayrıca polis imalathanede anason damıtımında kullanılan bir düzenek de ele geçirdi.
Olayla ilgili Hüseyin K. isimli bir şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Polisin operasyonda ele geçirdiği sahte rakıyı imha etti. Ele geçen sahte rakının piyasa değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğu ve yaklaşık 35 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi.
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