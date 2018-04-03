Adana’da 50 kaçak Afgan yakalandı

Türkiye’ye kaçak yollardan girerek Avrupa’ya gitmek için Adana’ya gelen 50 kaçak Afgan, otogarda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Afganistan’daki Taliban baskısından kaçan Afganlar yasa dışı yollardan İran üzerinden Van’a giriş yaptı. Daha sonra Adana’ye gelen Afganlar buradan da İstanbul’a geçmek istedi. Avrupa’ya geçmek istedikleri bilgisi üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri otogar civarında önlem aldı. Daha önce otogar içine gelen ve polis tarafından yakalanan kaçak Afganlar, bu kez insan kaçakçıları tarafından yolcu izlenimi verilmek için 3’lü ve 4’lü gruplar halinde otogar civarına bırakıldı. Ancak bunu fark eden polis, otogarın etrafında değişik yerlerde bekleyen kaçakları da yakaladı. Polis, 50 Afgan’ı otogarın bekleme salonuna getirdi. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 50 kişi, Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülerek sınır dışı edildi.