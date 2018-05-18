Adana'da 57 bin cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, bir depoya yaptığı baskında 57 bin 433 cinsel uyarıcı hap ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde bulunan depoya baskın düzenledi. İçeri giren polisler, yaptıkları aramada kolilerin içinde 57 bin 433 cinsel uyarıcı hap ele geçirdi. Ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen haplara el konuldu. Olayla ilgili Suriyeli Raad A. gözaltına alındı.

