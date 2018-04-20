Adana’da ahır yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde yol kenarında bulunan çalılık alanda çıkan yangın bir evin ahır bölümüne sıçradı. Güçlükle söndürülen yangında ahırda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tavşantepe Mahallesi Hulusi Kurdoğlu Caddesi Bucak Yolu üzerinde meydana geldi. Anayol kenarında bulunan bir evin ahır kısmının yanındaki çalılık birikintisinde sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ahıra sıçradı. Yangını fark eden Muammer Ak isimli evin komşusu ise ahırda bulunan hayvanları son anda kurtardıklarını söyledi. Yangını fark eden Ak, "Evimde otururken birden bir benzin kokusu geldi ve ardından patlama sesi duydum. Duyar duymaz dışarı çıktım ve komşumuzun evinin ahır kısmında bulunan çalılıklarda yangın çıktığını fark ettim. Birden alevler büyüdü. Hemen itfaiyeye haber verdik ve yangına hortum tutmaya başladık. O arada ahırda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları da yangın büyümeden önce tahliye ettik. İtfaiye ekipleri de yangını güçlükle söndürdüler" dedi.

Yangın nedeniyle Kozan Bucak karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yangını izleyen meraklı vatandaşlar da yol kenarında büyük bir kalabalık oluştururken, yangın uzun uğraşlar sonucu güçlükle söndürebildi. Yangında yol kenarında bulunan PTT’ye ait telefon hattı direği ile evin ahır kısmı kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.