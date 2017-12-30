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Adana'da Aralık ayında 65 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 09:15 | Son Güncelleme 7 saat önce

ADANA, (DHA)- ADANA polisi, uyuşturucu satıcılarına yılın son ayında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan toplam 281 kişiden 65'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde 31 mahallede 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına

operasyon düzenledi. Yapılan şok baskınlarda 14 kilo 18 gram esrar, 550 gram toz esrar, 6 kilo 29 gram eroin, 853 uyuşturucu hap, 10 Liserjik Asit Dietilamid (LSD) hap, 21 gram kokain, 18 kök genetiği değiştirilmiş Skunk esrar, 3 uzun namlulu tüfek, 5 tabanca,3 av tüfeği, 7 oto teybi, 7 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edilen 24 bin 935 lira para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 281 kişiye, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan işlem yapılırken, 65 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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