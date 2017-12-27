Adana'da Arapça tabelalar kaldırıldı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, kentteki Suriyeli sığanmacıların açtığı iş yerlerinde kullanılan Arapça tabelaları kaldırdı.
Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmada, kentin çeşitli noktalarında görüntü kirliliği oluşturan ve Türkçe'nin korunması çalışmalarına zarar veren tabela, led ışık ve posterler söküldü. Uygulama, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Kocavezir Mahallesi, Güney Kuşak Bulvarı, 5 Ocak Bulvarı ve kentin farklı bölgelerinde gerçekleştirildi.
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