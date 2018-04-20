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Adana’da aşırı yük taşıyan kamyonlar tehlike saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 09:42 | Son Güncelleme

Adana’da aşırı yükleme yapılan 2 kamyon ve 1 kamyonet tehlike saçtı.

Adana’da aşırı yük taşıyan kamyonlar tehlike saçtı

Adana’da aşırı yükleme yapılan 2 kamyon ve 1 kamyonet tehlike saçtı. İşlek caddede midibüs taşıyan kamyonet ise pes dedirtti.
Adana’da trafiğin işlek olduğu Dr. Mithat Özhan Bulvarı ve Hacı Sabancı Bulvarı’nda metrelerce yüksekliğe ulaşan yükle seyir halinde olan kamyonlar olası kazalara davetiye çıkardı. D-400 karayolunda üzerinde midibüs taşıyan kamyonet ise pes dedirtti.
Hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı görülen kamyonlar, kapasitesinden fazla yük taşıyarak trafikteki diğer araç sürücülerinin ve yolcuların hayatını tehlikeye attı. Tehlike saçarak yolda ilerleyen kamyonet ve kamyonlar trafikteki diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Adana’da aşırı yük taşıyan kamyonlar tehlike saçtı

Adana’da aşırı yük taşıyan kamyonlar tehlike saçtı

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