Adana’da at eti operasyonuna 8 tutuklama

Adana’da at eti operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 8’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde at kesimi yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çete elebaşı olduğu ileri sürülen V.Ş’nin de arasında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti yapmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan V.Ş’nin de arasında bulunduğu 8 kişi tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.