Adana'da at ve eşek kemikleri bulundu (2)

BÜYÜKŞEHİR TEMİZLİK YAPTIAdana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan at ve eşek eti kesiminin kalıntılarının bulunduğunu göl kenarında inceleme ve temizlik çalışması yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, Zabıta Daire Başkanlığı'nın at ve eşek eti kesimine karşı kentte sıkı denetim çalışması başlattığı, hayvan kemiklerinin bulunduğu yerde ise temizlik yapıldığı açıklandı.
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