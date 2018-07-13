HABER

Adana'da Atatürk büstüne çirkin saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 13:38 | Son Güncelleme

ADANA'da, elinde satırla Çukurova Belediyesi'nin bahçesine gelen Rıdvan K.

ADANA, (DHA) - ADANA'da, elinde satırla Çukurova Belediyesi'nin bahçesine gelen Rıdvan K. (37), Atatürk büstüne saldırdı. Belediye çalışanlarının satırı elinden aldığı Rıdvan K., bahçedekiler tarafından linç edilmek istenirken, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde, Çukurova Belediyesi'nin bahçesinde meydana geldi. Elinde satırla bahçeye gelen Rıdvan K., Atatürk büstüne saldırıda bulundu. Rıdvan K.'nin büste zarar verdiğini fark eden belediye çalışanları, üzerine doğru koşup, elinden satırı aldı. Bu sırada bahçede bulunanlar ise Atatürk büstüne satırla art arda vuran Rıdvan K.'yi dövmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Linç edilmek istenen Rıdvan K., polis ekiplerince kalabalığın elinden güçlükle kurtarılıp, gözaltına alındı. Rıdvan K.'nin emniyette sorgusunun sürdüğü belirtildi. BAŞKANDAN AÇIKLAMA Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Atatürk büstüne saldırıyı kınayarak, "Bu saldırıyı kabul etmemiz ya da geçiştirmemiz mümkün değildir. Geçtiğimiz yıllarda da ülkemizin birçok yerinde maalesef çirkin saldırı haberlerini, görsel ve yazılı basından içimiz sızlayarak izledik. Ancak bugün daha çok birliktelik içinde olmamız gereken bir zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine yapılan saldırı karşısında susmayız" dedi.

PARTNERKol kası uğruna sonunda bunu da yaptıKol kası uğruna sonunda bunu da yaptı
Karadeniz'de terörist avı sürüyor; JÖPER timleri devredeKaradeniz'de terörist avı sürüyor; JÖPER timleri devrede
Pazarcıyı kuru üzümü eksik tarttığı iddiasıyla öldüren sanığa, müebbetPazarcıyı kuru üzümü eksik tarttığı iddiasıyla öldüren sanığa, müebbet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.