HABER

Adana’da baba oğlunu tüfekle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 10:10 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde bir şahıs, tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak ağır yaraladı.Olay, Hacımirzalı Mahallesi Erol Sokak üzerinde bir evde meydana geldi.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir şahıs, tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak ağır yaraladı.
Olay, Hacımirzalı Mahallesi Erol Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple oğluyla tartıştığı öğrenilen baba Kemal Y. (70) tüfekle oğlu Kader Y.’yi (40) başından ve göğsünden yaraladı. Yakınları tarafından ağır yaralı olarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Kader Y, buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana’ya sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, ağır yaralanan Kader Y.’nin yakınlarının ifadesine başvurdu. Alınan ifadeler doğrultusunda olayın şüphelisi baba Kadir Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kader Y.’nin tedavisi devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğrettiÖğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Bursa’da yürüyen merdivende can pazarı: 8 yaralı

Bursa’da yürüyen merdivende can pazarı: 8 yaralı

FETÖ'den örgüt mensuplarına 'etkin pişmanlık' talimatı

FETÖ'den örgüt mensuplarına 'etkin pişmanlık' talimatı

Taraftar derneğine kurşun yağdırdılar

Taraftar derneğine kurşun yağdırdılar

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Çavdarhisar’da ev yangını

Çavdarhisar’da ev yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.