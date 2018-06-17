Adana'da başı kesilmiş kedi bulundu

ADANA,(DHA)- ADANA'da ormanlık alanda başı kesilerek öldürülen kedi yavrusu bulundu.
Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı içindeki ormanlık alanda bir poşette başı kesilmiş siyah kediyi fark eden vatandaşlar görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Siyah yavru kedinin öldürüldükten sonra poşete konularak ormanlık alana atılmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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