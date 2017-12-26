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Adana'da ByLock operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 13:09 | Son Güncelleme 2 saat önce

ADANA, (DHA)- ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen, aralarında öğretmen ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı, 8 kişi ise aranıyor.

Adana'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Kent genelindeki 20 farklı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 12'si yakalandı. Aralarında öğretmen ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi. Firari 8 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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