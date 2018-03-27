Adana'da 'Çiftlik Bank' mağduru 53 kişiden polise başvuru

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, 'Çiftlik Bank' olarak bilinen sisteme katılıp, mağdur olan 53 kişi, yatırdıkları paraları alabilmek polise başvurdu.
Binlerce kişinin mağdur olduğu 'Çiftlik Bank'la ilgili operasyonlar sürdürülürken, Adana'da, şirketin CEO'su Mehmet Aydın'ın hesabına internet üzerinden para yatırdıklarını söyleyen 53 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvurup, şikayetçi oldu. Emniyetteki kayıtlara göre, 53 kişi tarafından 'Çiftlik Bank' hesaplarına, farklı tarihlerde toplam 1 milyon 653 bin lira yatırıldı. Polise başvurularında, ilk zamanlarda sistem üzerinden para kazandıklarını belirten mağdurlara toplam 653 bin liranın ödendiği kaydedildi. Mağdurların geri kalan paralarını istediği ve Mehmet Aydın'dan şikayetçi olduğu belirtildi.
TSK ve ÖSO, Tel Rifat'ta! Bölgede kontrol sağlandı
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?