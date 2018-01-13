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Adana'da 'Cono aşiretine' bin polisle operasyon! Dolaptaki gizli bölmeden kadın çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 08:31 | Son Güncelleme 5 saat önce

Adana’da uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karışan 'Cono Aşireti'ne yönelik bin polisin katılımıyla düzenlenen hava destekli operasyonda gözaltına alınan 31’i kadın 46 kişinin evinden çıkanlar polisi şaşırttı. Aramalarda oturma odasında bulunan vitrin görünümlü dolabın içinde gizlenen kadın bulundu.

Kent genelinde son dönemlerde artan 'aşk vaadiyle dolandırıcılık' olaylarının artması üzerine Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatla 'Cono Aşireti' olarak bilenen kişilere yönelik bin polisle şafak baskını düzenledi.

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EMNİYET MÜDÜRÜ BİZZAT YÖNETTİ

Önceden belirlenen 39 eve 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanla operasyona 1 helikopter ve 2 drone da havadan destek verdi. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın bizzat yönettiği şafaktaki baskında gözaltına alınan aşiret mensuplarının evine giren polisler, evlerde arama yaptı. Ekipler, 'aşk vaadiyle dolandırıcılıktan' elde edilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi.

GİZLİ BÖLME BULUNDU

Aramalarda, bir evin oturma odasında bulunan vitrin görünümlü dolap bulundu. Bir kişinin ayakta duracağı kadar genişlikte olan gizli bölmenin kapısı açıldığında içinden 1 kadın çıktı. Vitrin görünümlü dolabın kapağındaki gizli kilit sistemi olduğu, kapağın açıldığında bir kişinin saklanacağı gizli bir bölmenin bulunduğu belirtildi.

Evde detaylı arama yapan polis, yastık ve kasa içerisinde yüklü miktarda para, ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği de buldu. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle aşiret mensuplarının 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip edildiği, operasyonun çok gizli tutulduğu ifade edildi. Ayrıca çatışma riskine karşı polis helikopterinden de termal kamera ile izleme yapıldı.

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ÇOCUKLARIYLA GELDİLER

Gözaltına alınan kadınların bir bölümünün hamile olduğu ve bazılarının ise kucaklarında çocuklarıyla sağlık kontrolüne getirildiği görüldü. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına hakaret eden şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Operasyonların yapıldığı mahallere gelip inceleme yapan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise, "Kentimizin huzur ve güvenliği için polisimiz 7/24 görev yapıyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için mücadele ediyoruz. Her türlü suç ve organize terör gruplarına karşı operasyonlarımızı devam edecektir" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Cono Aşireti adana

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
conolarda kimmiş..bu ülkede ne sanıolarsa kendilerini.bunun gibilerinin hepsi zehir saçıyor
80 lerde bu conolara devlet birşey yapamayınca halk ayaklanıp iyi bir ders vermişti.. yakındır benzer bir olay patlak verebilir..
bunları sınırdısı edip, romanyaya yollaycksın, polisimiz görevini yapar, yaptirmayan fetö köpekleriydi.
pis dinsiz imansız yaratıklar donu tezekli cenabetler hepsi.. ne milletten utanmaları ne Allahtan korkuları var..bu pislik aşirete devletin devlet gibi haddini bildirmesi lazım bi tumanı tezekli çingene sürüsü o bölgede devletçik olmuş kendi kanunu ve ahlaksızlığıyla insanlara zarar veriyorlar..eeeyyy devlet kanun varsa işlesin şayet biz artık türkiye milleti adalete güvenemez olduk.. bunların bazıları polisle işbirliğine girmişti..seneler önceden bilinen bi durumdu.cezalandırın caydırın bunları..
adanamı ? haber yapmaya ne gerek var be abi şaşırmadıkki daha başlığı gördüm adanadır dedik zaten
Cıngan aşireti. Her pis iş var.
HEPSİNİ SURİYEYE GÖNDERİN BURADA ZARARLI MAHLUK BIRAKMAYIN YA İNSAN OLSUNLAR YADA DARMA DAGIN EDİN TEK TEK YOLLAYIN ARTIK NERESİ OLURSA ÜLKEMİN YÜZ KARALARI
Güzel Adana nın adını kirletenler bu cono aşireti ve gerçek Adanalı olmayan dışarıdan göçle buraya gelen yabaniler topluluğudur. Gerçek ADANA lıyı tanımadan yazmayın bence. Kime sorsan Adanalıyım diyor ama köküne bakınca dışarıdan gelenlerin olduğunu görüyoruz.
Bunları sınır dışı edin yada öldürün bunların kökü zarar tabii işinize gelmez siz ancak masumları öldürün
ESKİNİN ÇİİGENESİ ŞİMDİ OLDU CANO YANİ JÖNİ
bu ülkede kanun adelet ve güven yok artık gidişat çok kötü
BİLEMİYORUM AMA VARSA DİĞER AŞİRETLER DE AYNIDIR. POLİS EL KOYDUĞU PARA VE ZİYNET EŞYASINDAN ŞİMDİDEN ŞAİBELİDİR. ADANA HEP KÖTÜ HABERLERLE ANILIR OLDU. GERÇEK ADANALILAR DA BUNDAN MUZDARİP OLSA GEREK.
Mersinden kovduk bu pislikleri zamanında, inşallah tamamen sınır dışı ederler.
esenyurtta sağlam dükkan bırakmadılar hırsızların 40 tane sabıkası var daha dışarda geziyorlar nasıl bi kanunumuz var bizim dükkanda girdiler 1 hafta önce polislerde bıkmış biz yakalıyoruz savcı salıyor diyor devlet ne için var halkını güvenini sağlamak için mi hırsızdan yana olmaklamı kanunlar
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