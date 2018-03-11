Adana’da Cono mensubu iki aile arasında kavga: 1 ölü

Adana’da "Cono Aşireti" mensubu iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde 1125 ve 1135. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Cono Aşireti" mensubu iki aile arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Doğan T.’nin (29) bıçakladığı Bedirhan Taşkömür (20) kanlar içerisinde yere yığıldı. Aile yakınlarının özel bir hastaneye kaldırdığı yaralı genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri mahalleyi abluka altına alarak, Doğan T.’yi kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.