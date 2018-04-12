Adana’da Cumhurbaşkanına hakarete 8 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda sosyal paylaşım sitesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası, Cumhurbaşkanına hakaret, TCK 301 ve kamu görevlisine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişilere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız’ın yönettiği operasyonda mahalleyi abluka altına alan polis ekipleri, zırhlı araçlar ve uzun namlulu silahları ile olası saldırılara karşı sokak giriş ve çıkışlarını tuttu.

Operasyonda; Faysal Ş., Hasan A., Halil K., Lokman Ş., Umut D., Şükrü K., Abdulkadir B. ve Nimet Z. gözaltına alınırken, 2 kişinin de arandığı öğrenildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 5 gram esrar, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve cep telefonları ele geçirildi.

Şüpheliler Ceyhan Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.