Adana'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12'si Suriyeli, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ABD'nin Adana Konsolosluğu'na saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, sabahın ilk saatlerinde bazı evlere baskın yaptı. Özel Harekat ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar, koç başlarıyla kırılarak evlere girildi. Operasyonda 12'si Suriyeli, 13 kişiyi gözaltına alındı, evlerde arama yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. ABD'nin Adana Konsolosluğu'na saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen şüphelilerin, sorgulanmasına başlandı.
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