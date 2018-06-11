Adana'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana), (DHA) - ADANA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, Saimbeyli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı bulunduğu iddia edilen kişiler olduğu bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 3 adrese operasyon düzenledi. Bu adreslerde yakalanan 13 kişi, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda; terör örgütü DEAŞ'ın övüldüğü örgütsel yayınlar, flama, ruhsatsız 2 av tüfeği, kurusıkı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

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