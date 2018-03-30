Adana’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyondan örgüte elaman desteği verdiği iddia edilen 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgüt adına faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerine eleman desteği sağladığı ileri sürülen 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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