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Adana'da DEAŞ'a '1 Mayıs' operasyonu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 17:35 | Son Güncelleme

GÖZALTI SAYISI 13 OLDU Adana'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eylem yapacağı belirlenen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda, 3 kişi daha yakalandı.

Adana'da DEAŞ'a '1 Mayıs' operasyonu (2)

GÖZALTI SAYISI 13 OLDU
Adana'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eylem yapacağı belirlenen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda, 3 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınanların sayısı, 13'e yükseldi. Emniyette sorguya alınan 10 şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda, 3 kişinin daha yakalandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da DEAŞ'a '1 Mayıs' operasyonu (2)Adana'da DEAŞ'a '1 Mayıs' operasyonu (2)Adana'da DEAŞ'a '1 Mayıs' operasyonu (2)Adana'da DEAŞ'a '1 Mayıs' operasyonu (2)

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