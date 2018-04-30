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Adana'da DEAŞ'a '1 Mayıs' operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 20:06 | Son Güncelleme

GÖZALTI SAYISI 13 OLDU Adana'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eylem yapacağı belirlenen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda, 3 kişi daha yakalandı.

GÖZALTI SAYISI 13 OLDU Adana'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eylem yapacağı belirlenen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda, 3 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınanların sayısı, 13'e yükseldi. Emniyette sorguya alınan 10 şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda, 3 kişinin daha yakalandığı belirtildi.

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