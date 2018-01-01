HABER

Adana'da ele geçirilen objeler tarihi eser çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 12:24 | Son Güncelleme 4 saat önce

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da geçen hafta polisin kent genelinde yaptığı operasyonlarda ele geçirilen objelerin, 'Kalkolitik, Roma ve İslam' dönemlerine ait olduğu belirlendi.

İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Adana genelinde geçen hafta içerisinde, şüphe üzerine durdukları 3 otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda 202 sikke, 2 haç, 4 metal heykel, 7 metal obje, 142 takı, 2 kolye, 7 kolye başlığı, 9 vazo, 4 heykelcik ile 1 el yazması kitap ele geçirildi. Objeler, tarihi ya da sanatsal bir eser olup olmadıklarının belirlenmesi için Adana Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Olayla ilgili 6'sı Suriyeli, 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 Suriyeli tutuklanırken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KALKOLİTİK, ROMA VE İSLAM DÖNEMLERİNE AİT

Operasyonlarda ele geçirilen objeler, Adana Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından incelendi. İncelemede, bronz sikkelerin 'Roma Dönemi'ne, bakır sikkelerin ise 'İslam Dönemi'ne ait olduğu tespit edilirken, kurşun mührün 'Roma', pişmiş toprakların 'Demir Çağ', taş damgaların ise 'Kalkolitik Çağ'a ait olduğu belirlendi. Cam şişelerin de M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait olduğu saptandı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'nca kemik objeler de korumaya aldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Meral Akşener sözleri

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Meral Akşener sözleri

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Son dakika! İran'da ölü sayısı artıyor, Trump'tan sert tepki

Son dakika! İran'da ölü sayısı artıyor, Trump'tan sert tepki

Van Persie'nin babası transferi açıkladı

Van Persie'nin babası transferi açıkladı

Diğer Haberler
Türkiye'yi sarsan üniversite hastanesindeki skandalın ayrıntıları ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan üniversite hastanesindeki skandalın ayrıntıları ortaya çıktı

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

Liseli genç önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Liseli genç önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!

Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!

İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu

İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu

Rezidansta şüpheli ölüm: İntihar mı, cinayet mi?

Rezidansta şüpheli ölüm: İntihar mı, cinayet mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.