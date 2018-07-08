Adana'da feci kaza; 2 ölü, 5 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki 1'i çocuk, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Hilmi Aksoy yönetimindeki 33 EF 784 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaçlara çarparak metrelerce sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 1'i bebek, 7 kişi etrafa savruldu. Otomobilin parçalara ayrıldığı kazada, Banu Aksoy (35) olay yerinde yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Yaralıların yardımına yoldan geçen araçlardaki vatandaşlar koştu. Yol kenarına taşınan yaralılar, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 yaşındaki Helin Ateş de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, yapılan temizlik çalışmasının ardından yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
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