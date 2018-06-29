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Adana'da FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 10:11 | Son Güncelleme

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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