Adana'da FETÖ sanığı ünlü tatlıcı hakim karşısında

ADANA, (DHA)- ADANA'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan ünlü tatlıcı Mahmut Karahan, suçlamaları reddetti.
Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Mahmut Karahan, FETÖ ile uzaktan veya yakından ilgisi ve bağlantısının olmadığını öne sürdü. Terör örgütü elabaşı Fetullah Gülen ile görüşmek için ABD'ye gittiği ve FETÖ bağlantıları konusundaki tanık beyanlarını reddeden Mahmut Karahan, "FETÖ ile asla bir bağlantım yoktur. Davadaki tanıkların bu yöndeki beyanlarını kabul etmiyorum. Terör örgütüne finans desteği sağlamadım. ABD'ye gıda fuarına katılmak için gittim, FETÖ elebaşıyla görüşmedim" dedi. Duruşma ertelendi.
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