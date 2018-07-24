Adana'da FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında emniyet imamı ile askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladığı öne sürülen imamın da bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ’nün yeniden yapılandırılmasına hizmet eden örgüt yöneticilerine yönelik çalışma yürüten Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde il emniyet imamı olduğu öne sürülen Mehmet A. (26), üst düzey mahrem imamı olduğu iddia edilen Kemal S, gençlerin beyinlerini yıkayıp askeri okullara hazırlayan Mehmet Emin A.’yı (30) takibe aldı. Fiziki ve teknik takip sonucu FETÖ’nün ev görünümlü dershanelerinde çalıştığı tespit edilen Mehmet Emin A.’nın, ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için örgütün ağına düşürülen lise mezunu Yusuf G.’yi (19) askeri okullara yerleştirmek için hazırladığı anlaşıldı. Yapılan operasyonda Yusuf G. ve Mehmet Emin A., aynı evde yakalanarak gözaltına alındı. Kimya öğretmeni olduğu öğrenilen Mehmet Emin A.’nın evinden sahte kimlik çıktığı bildirildi. Örgütün dershanelerinde görevli sınıf öğretmeni ve örgütün sözde emniyet il imamı Mehmet A. ile kamudan atılan mühendis ve üst düzey mahrem imam Kemal S. (55) ise saklandıkları gaybubet evlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmamak için balkona bile çıkmadıkları, sahte isim kullandıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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