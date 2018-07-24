HABER

Adana'da FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

ADANA’da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında emniyet imamı ile askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladığı öne sürülen imamın da bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında emniyet imamı ile askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladığı öne sürülen imamın da bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi. FETÖ’nün yeniden yapılandırılmasına hizmet eden örgüt yöneticilerine yönelik çalışma yürüten Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde il emniyet imamı olduğu öne sürülen Mehmet A. (26), üst düzey mahrem imamı olduğu iddia edilen Kemal S, gençlerin beyinlerini yıkayıp askeri okullara hazırlayan Mehmet Emin A.’yı (30) takibe aldı. Fiziki ve teknik takip sonucu FETÖ’nün ev görünümlü dershanelerinde çalıştığı tespit edilen Mehmet Emin A.’nın, ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için örgütün ağına düşürülen lise mezunu Yusuf G.’yi (19) askeri okullara yerleştirmek için hazırladığı anlaşıldı. Yapılan operasyonda Yusuf G. ve Mehmet Emin A., aynı evde yakalanarak gözaltına alındı. Kimya öğretmeni olduğu öğrenilen Mehmet Emin A.’nın evinden sahte kimlik çıktığı bildirildi. Örgütün dershanelerinde görevli sınıf öğretmeni ve örgütün sözde emniyet il imamı Mehmet A. ile kamudan atılan mühendis ve üst düzey mahrem imam Kemal S. (55) ise saklandıkları gaybubet evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmamak için balkona bile çıkmadıkları, sahte isim kullandıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

PARTNERBunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?Bunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Arıları dumanla uzaklaştırmak isterken, evi yandıArıları dumanla uzaklaştırmak isterken, evi yandı
Linçten kurtarılan taciz zanlısı tutuklandıLinçten kurtarılan taciz zanlısı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

AK Parti'de 30 kişi birden istifa etti

AK Parti'de 30 kişi birden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.