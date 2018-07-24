Adana'da FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında emniyet imamı ile askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladığı öne sürülen imamın da bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi. FETÖ’nün yeniden yapılandırılmasına hizmet eden örgüt yöneticilerine yönelik çalışma yürüten Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde il emniyet imamı olduğu öne sürülen Mehmet A. (26), üst düzey mahrem imamı olduğu iddia edilen Kemal S, gençlerin beyinlerini yıkayıp askeri okullara hazırlayan Mehmet Emin A.’yı (30) takibe aldı. Fiziki ve teknik takip sonucu FETÖ’nün ev görünümlü dershanelerinde çalıştığı tespit edilen Mehmet Emin A.’nın, ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için örgütün ağına düşürülen lise mezunu Yusuf G.’yi (19) askeri okullara yerleştirmek için hazırladığı anlaşıldı. Yapılan operasyonda Yusuf G. ve Mehmet Emin A., aynı evde yakalanarak gözaltına alındı. Kimya öğretmeni olduğu öğrenilen Mehmet Emin A.’nın evinden sahte kimlik çıktığı bildirildi. Örgütün dershanelerinde görevli sınıf öğretmeni ve örgütün sözde emniyet il imamı Mehmet A. ile kamudan atılan mühendis ve üst düzey mahrem imam Kemal S. (55) ise saklandıkları gaybubet evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmamak için balkona bile çıkmadıkları, sahte isim kullandıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi
Kılıçdaroğlu: Değişim olacaktır, kimse endişe duymasın
Son dakika... İsrail Suriye uçağını düşürdü
Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Erdoğan'dan komşuya önemli telefon
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum