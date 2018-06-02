Adana'da FETÖ'nün hijyen evlerine baskın: 25 gözaltı (2)

13 ŞÜPHELİ SERBEST

FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak için kurduğu hijyen/ışık evlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü, sorgularının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer 12 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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