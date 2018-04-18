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Adana'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 08:10 | Son Güncelleme

ADANA'da fuhuşa aracılık, yer temini ve zorlamada bulunduğu öne sürülen 8 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Adana'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da fuhuşa aracılık, yer temini ve zorlamada bulunduğu öne sürülen 8 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kadınları fuhuşa zorladığı, fuhuşa aracılık ve yetir temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Bazı evlere özel harekat timleriyle giren ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen karı-koca şüpheliler, kendilerini şikayet ettiğini ileri sürdükleri bir kişiye tehditler savurdu.

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Adana'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltıAdana'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltıAdana'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltıAdana'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

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