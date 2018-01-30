HABER

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na operasyon

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 08:36 | Son Güncelleme 39 dakika önce

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. Polisin vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerinde aramaları sürerken, 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar, koçbaşlarıyla kırıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve özel harekat timleri kuş uçurtmadı.

Vakfın genel merkezi, yöneticilerin evleri ve vakfa bağlı kuruluşlarda polislerin araması devam ederken, 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

-40 derecede mini etek giyen kızın bacakları dondu!

-40 derecede mini etek giyen kızın bacakları dondu!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Reuters: Türkiye Afrin'de Leopard 2 tanklarının kullanıldığını teyit etti

Reuters: Türkiye Afrin'de Leopard 2 tanklarının kullanıldığını teyit etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Van-Hakkari karayolunda feci kaza

Son dakika! Van-Hakkari karayolunda feci kaza

12 milyon liralık bitcoin için işadamını kaçırdılar

12 milyon liralık bitcoin için işadamını kaçırdılar

İstanbul'da sevgili işkencesi! Aracıyla üzerinden geçti

İstanbul'da sevgili işkencesi! Aracıyla üzerinden geçti

Antalya'da feci kaza: Ölüm oğluyla çekildiği fotoğrafın ardından geldi

Antalya'da feci kaza: Ölüm oğluyla çekildiği fotoğrafın ardından geldi

Tartıştığı kişinin kalbine tornavida sapladı

Tartıştığı kişinin kalbine tornavida sapladı

Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken öldü

Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.