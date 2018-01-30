Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na operasyon (4)

364 BİN LİRA BULUNDU

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yapılan operasyonda merkez binasındaki kasada, kaynağı belirsiz toplam 364 bin lira bulunduğu öğrenildi.

Kasada yapılan inceleme sonrası polisler, dövizlerle birlikte ele geçirilen parayı, aynı yerde bulunan para sayma makinesiyle saydı. Sayım işlemi polis kamerasıyla da kayıt altına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürerken, paranın kaynağını ise açıklayamadıkları ileri sürüldü.

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