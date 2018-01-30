HABER

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na operasyon (4)

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 18:06 | Son Güncelleme

364 BİN LİRA BULUNDU

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yapılan operasyonda merkez binasındaki kasada, kaynağı belirsiz toplam 364 bin lira bulunduğu öğrenildi.

Kasada yapılan inceleme sonrası polisler, dövizlerle birlikte ele geçirilen parayı, aynı yerde bulunan para sayma makinesiyle saydı. Sayım işlemi polis kamerasıyla da kayıt altına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürerken, paranın kaynağını ise açıklayamadıkları ileri sürüldü.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

Diğer Haberler
Antalya'da Ocak ayında deniz keyfi

Antalya'da Ocak ayında deniz keyfi

Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar

Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar

Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü

Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü

İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!

İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!

Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu

Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.