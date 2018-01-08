HABER

Adana'da genç kıza herkesin ortasında şiddet

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 10:05 | Son Güncelleme 5 saat önce

Adana'da bir kişi, tartıştığı kızı vatandaşların duyarsız bakışları arasında tartakladı.

Adana'da genç bir erkek, tartıştığı bir kızı çenesinden tutup iterek ve dirsek atmayla tehdit ederek tartakladı. Kentin göbeğinde meydana gelen olaya vatandaşların duyarsız kalması dikkat çekti.

Olay, Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nın çevresinde meydana geldi.

'Tişörtünün iki düğmesi açıktı çılgına döndüm iki el ateş ettim'

Genç bir erkeğin, bir kızla kaldırım üzerinde bilinmeyen nedenle tartıştığı görüldü. Genç kızın karşısındaki erkeğin dirsekle dayak tehdidine maruz kalması ve çenesinden tutularak itilmesi kameralara yansıdı.

Eski kız arkadaşını ve kardeşini öldürüp intihar etti

Kalabalık parkta ikilinin arasında geçen olayı görmesine rağmen yoluna devam eden vatandaşların duyarsızlığı dikkat çekti.

Bir süre sonra arkadaşlarının yanına giden ikili tekrar sözlü tartıştı. Daha sonra erkeğin başka bir erkek arkadaşının araya girmesiyle sinirli genç, arkadaş grubu arasından uzaklaştırıldı. (İHA)

Kız arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitti, öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kavga adana

En Çok Okunan Haberler

Meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik mi geliyor? Bakan'dan flaş açıklama

Meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik mi geliyor? Bakan'dan flaş açıklama

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Tarih verildi

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Tarih verildi

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

KGF kredisi alana yakın takip

KGF kredisi alana yakın takip

Son araştırmada çarpıcı sonuçlar!

Son araştırmada çarpıcı sonuçlar!

Okuyucu Yorumları 26 yorum
kardeşim gidip adama desekki hop sen ne yapıyon kardeş desek bıçağı sokar durduk yere başımıza bela alırız bırak dövsün ne yapim kızlarımız adam gbi çocuklarla beraber olsun
Kadınların istediği ideal erkek
kiz karisi gibi duruyor madem veriyorsun millet neden. basini beleya soksun
@mustok91 karısını sokak ortasında öpen koca görsen duyarlılığın(!) tavan yapıp namus bekçiliği yaparsın ama döveni görünce karışıp başını belaya sokmak işine gelmez dimi?pabucumun delikanlısı seni..
aynı benzeri bir olaya müdahale ettim..İkisi de bana SEN KARIŞMA dediler..ne yapacaktım..çektim gittim..
Ne olmuş yani ....adana'da sıradan bir gün !!!
Devletin polisi var, millete ne millet yardım etse suç etmese suç birileri birileri ile zevkine göre yaşayacak,, sonra bişey oldum mu millet müdahale etsin millet neden müdahale etsin kardeşim herkes ekmek derdine düşmüş, terbiyesiz yatiştirilen nesilin, uçkurunun bekçisimi millet
tipe baktığımızda ya hırsız ya hapçı kızlarda akıllı olsun biraz adana acil gözden geçirilmeli sıkıntı büyük o ilde
bayanlar böyle ipsizsapsızla arkadaşlık kuramaya devam etsinler sonuç kadın terörü
Adanalı çarpar, affetmez Allahın fellahı!
Böyle pislik tipler, Selam verse almayın. Tepkisiz kalanları da kınıyorum. Türkiye toplumunda kadın olmak çok zor
fantezi peşinde koşan kızlar o kadar efendi gençleri tercih etmeyip böylesi kırolara prim veriyorlar ya. tipe baksan işkembe lakin güzel kızlar ne buluyor bu işkembe suratlılarda anlamış değilim.
Ön yargılı biri olmak istemem ama arkadaşın tipinden bazı şeyler belli oluyor gibi. Kızlar da böyle tipleri seviyor yapacak bir şey yok.
sokaklarda hergün onlarca erkek dayak yiyor arkadaş kadınlarınki cansa bizimki ne .. şidettin her türlüsüne karşıyım ama o kdarda haber yapmaya değecek ne var bunda .. zaten artık kadınlarımıza hatalı oldukları halde sayenizde lafta söyleyemez olduk ..
Allah belanı versin senin gibi erkeğin çıkar delikanlıyım der soytarı
adana merkez patlıyor herkez normaldir nerde barzo var orda toplanmış.
Devletin göz bebeği polis nerede diyeceksiniz? fakat polis ne yapsın bu yaşta bunlara, sokak ortasında böyle ise yarın bişey beklemeyeceksin.Eğitim şartt!Önce ailede sonra okulda olmalı...
İYİ OLMUŞ .DÜZGÜN BİRİNİDE BEĞENMEZ KEZBAN ABLAM .BUNLARA MÜSTEHAK .
2 gün önce böyle bir olaya müdahale eden adam başından vuralarak öldürüldü insanlar ne yapsın doğal olarak korkuyorlar
toplum baskısı! dediğiniz, toplumun bizzat kendisinin oluşturduğu sosyal kurallar gerçekten işleseydi böyle içimiz acıyarak bakmazdık
Adana, Adana, Adana. lan birde delikanlılığın kitabını yazarlar. ( Karısı, sevgilisi, kardeşi, arkadaşı) her ne ise senden fiziki olarak güçüz ve bir hanım.
önce o hareketlere maruz kalan kadının tepki vermesi gerekiyo.kadın halinden memnun baksana itiraz yok yani .belliki alışkın.şimdi gidip biri araya girse kadın deseki sanane kardeşim ...kadının halinden onu anladım ben .şikayetçi gibi durmuyo hiç
valla görüntüler ortada emniyeti göreve çağırıyorum
Vatandas karısırsa onlar suclu oluyor..Polis ve savci siz kim oluyorsumuz da karisiyor
kızlar beyefendi erkekler dururken boyle tiplere yüz verirse eğer, boyle tepelerine pisler zamanı geldiğinde o herif de.. azıcık doğru insanları seçin.. bu erkek müsvettesi tipleri ise cehennem paklar ancak..
adananın erkekleri nasıl bir erkek ya yüz karaları ERKEKLİGİNİZDEN utanın biraz
Diğer Haberler
Üniversite hastanesi alarm verdi! Rektörlük'ten açıklama geldi

Üniversite hastanesi alarm verdi! Rektörlük'ten açıklama geldi

Sosyal medya doktor Ece'yi konuşuyor! Soruşturmada yeni gelişme

Sosyal medya doktor Ece'yi konuşuyor! Soruşturmada yeni gelişme

Güpegündüz tüfekle saldırmıştı! Isparta'daki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Güpegündüz tüfekle saldırmıştı! Isparta'daki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Atatürk Havalimanı'nda inanılmaz olay

Atatürk Havalimanı'nda inanılmaz olay

Boş gelen araçlara binmeyince polisin dikkatinden kaçamadı! Metrobüste hareketli dakikalar!

Boş gelen araçlara binmeyince polisin dikkatinden kaçamadı! Metrobüste hareketli dakikalar!

Plakası yüzünden yaşamı kabusa döndü

Plakası yüzünden yaşamı kabusa döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.