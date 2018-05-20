HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adana'da giyim mağazası yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 12:25 | Son Güncelleme

ADANA'da, apartmanın zemin katındaki giyim mağazasında, elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın, kısa sürede büyüdü.

Adana'da giyim mağazası yandı

Çağlar ÖZTÜRK- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA'da, apartmanın zemin katındaki giyim mağazasında, elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın, kısa sürede büyüdü. Yükselen alevler ve yoğun duman, kısa süreli paniğe neden olurken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangın, sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki giyim mağazasında, iddiaya göre, elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin dumanı, 6 katlı apartmanın sardı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evlerinde bulunanlar ise panikleyip, sokağa çıktı. İş yeri sahibi, yanan mağazadaki kıyafetleri kurtarmaya çalışırken, apartman sakinleri ise söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Giyim mağazası, yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, bazı evlerde de is oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Adana'da giyim mağazası yandıAdana'da giyim mağazası yandıAdana'da giyim mağazası yandıAdana'da giyim mağazası yandı

PARTNERDuydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!Duydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldüŞarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıKayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı

Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı

Eşcinsel sevgilisine cesaret hapı verip öldürttü

Eşcinsel sevgilisine cesaret hapı verip öldürttü

Kahramanmaraş'ta feci kaza! 3 genç kız hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta feci kaza! 3 genç kız hayatını kaybetti

Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!

Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!

Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!

Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.