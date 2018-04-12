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Adana'da gözaltına alınan 31 PKK yandaşı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 10:25 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı terörist Şemdin Eye'nin Adana'daki cenazesine katılıp yasa dışı gösteri düzenleyen 4'ü kadın 31 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'da gözaltına alınan 31 PKK yandaşı adliyede

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı terörist Şemdin Eye'nin Adana'daki cenazesine katılıp yasa dışı gösteri düzenleyen 4'ü kadın 31 kişi adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı terörist Şemdin Eye'nin Adana'daki cenazesinde terör örgütü paçavraları ile yürüyüş düzenleyip, yasa dışı slogan atan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, adreslerinde tespit ettikleri 4'ü kadın 31 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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