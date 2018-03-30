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Adana'da hava destekli DEAŞ ve PKK operasyonu: 36 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 09:27 | Son Güncelleme

ADANA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlediği hava destekli şafak operasyolarda 6'sı kadın 36 kişiyi gözaltına aldı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlediği hava destekli şafak operasyolarda 6'sı kadın 36 kişiyi gözaltına aldı. TEM ekipleri terör örgütü PKK adına yasadışı gösterilere katılıp, terörist cenazelerine katıldığı ve kırsala eleman temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik Adana merkezli İstanbul, Mersin, Isparta, Osmaniye ve Mardin'de 42 adrese baskın yaptı. PKK'ya yönelik operasyon ile aynı saatlerde kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu ve çatışma bölgelerine terörist temin ettiği iddia edilen kişilerin evlerine de baskın düzenlendi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonlarda, evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. PKK'ya yönelik operasyonda 5'i kadın 1'i çocuk 31 kişi gözaltına alınırken, DEAŞ operasyonunda ise 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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