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Adana’da hayırseverlik yarışı cinayetle bitti

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 09:34 | Son Güncelleme

Adana’da birinin üvey annesi, diğerinin ise teyzesi olan kadına bakmak için iki aile arasında yaşanan "Biz daha iyi bakarız" tartışması sonucu çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adana’da birinin üvey annesi, diğerinin ise teyzesi olan kadına bakmak için iki aile arasında yaşanan "Biz daha iyi bakarız" tartışması sonucu çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. 7 zanlıdan 1’i tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 kişi serbest kaldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesinde 6 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre S. (24) teyzesi 83 yaşındaki Hayriye Kalo’yu yaklaşık 15 gün önce üvey oğlu Ahmet Kalo’nun (28) evinden alarak babası Ahmet S.’nin (48) evine getirdi. Hayriye Kalo dizlerinden rahatsızlanınca Yunus Emre S. kadını hastaneye götürdü. Doktor kadının dizinden ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine S. ailesi bu durumu Kalo ailesine haber verdi. Kalo ailesinde bir kişi doktor olduğu için kadının yaşlı olduğunu ameliyat sırasında hayatını kaybedebileceğini bu nedenle iyice araştırılması gerektiğini söyledi.

"Üvey annesini almaya geldi hayatından oldu"
Bunun üzerine Ahmet Kalo, kendisine öz annesi gibi bakan Hayriye Kalo’yu Yunus Emre S.’nin evinden alıp daha iyi bir doktora götürmek istedi. Eve gelip Hayriye Kalo’yu, Ahmet Kalo alınca taraflar arasında "siz iyi bakamadınız" kavgası çıktı. Bunun üzerine Ahmet Kalo, S. ailesine küfredince Yunus Emre S. Ahmet Kalo’ya saldırdı. Kısa süren kavganın ardından taraflar ayrıldı. Ancak iddiaya göre Ahmet Kalo eve gidip pompalı tüfek getirdi.

"Kalbinden bıçaklandı otomobili sürüp hastaneye gitti"
Bunun üzerine kavgaya baba Ahmet S., akrabaları Mikail S. (44) Ahmet T. (22) ve Enes T. (21) katıldı. Damatları öğretmen Ahmet S. (35) ise kavgayı ayırmak istedi. Ancak buna rağmen Ahmet Kalo kalbinden bıçaklandı. Yaralanan Ahmet Kalo, otomobiline binerek yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki özel bir hastaneye gitti. Hastaneye alınan Kalo’nun kalbinin durduğu belirlenerek duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Ameliyata alınan Kalo, bir süre sonra hayatını kaybetti.

Aynı hastaneye gelince yakalandılar
Bu arada kavgada yaşlı kadın fenalık geçirdi. Kavgaya karışan baba-oğul ve bir kadın, bayılan yakınlarını ölen şahsın olduğu hastaneye getirdi. Hastane yetkililerine de kadın "Biz az önce bıçakla yaralanan şahısla kavga eden şahıslarız. Bizi aynı yere götürmeyin" dedi. Bu sırada Kalo hayatını kaybedince hastane yönetimi durumu polise bildirdi. Polis, hemen olay yerine gelip baba ve oğlu burada gözaltına aldı.

"Baba da oğlu da "ben öldürdüm" dedi
Polis, baba Ahmet ile oğlu Yunus Emre S. ile kavgaya karıştığı ileri sürülen 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltında baba Ahmet S. bıçağı kendisinin kullandığını Yunus Emre S. ise Kalo’yu kendisinin öldürdüğünü ileri sürdü. İfadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan baba Ahmet S. tutuklanırken oğlu Yunus Emre S. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 5 zanlı ise savcılıktan serbest kaldı.

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