Adana’da hayırseverlik yarışı cinayetle bitti

Adana’da birinin üvey annesi, diğerinin ise teyzesi olan kadına bakmak için iki aile arasında yaşanan "Biz daha iyi bakarız" tartışması sonucu çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. 7 zanlıdan 1’i tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 kişi serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesinde 6 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre S. (24) teyzesi 83 yaşındaki Hayriye Kalo’yu yaklaşık 15 gün önce üvey oğlu Ahmet Kalo’nun (28) evinden alarak babası Ahmet S.’nin (48) evine getirdi. Hayriye Kalo dizlerinden rahatsızlanınca Yunus Emre S. kadını hastaneye götürdü. Doktor kadının dizinden ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine S. ailesi bu durumu Kalo ailesine haber verdi. Kalo ailesinde bir kişi doktor olduğu için kadının yaşlı olduğunu ameliyat sırasında hayatını kaybedebileceğini bu nedenle iyice araştırılması gerektiğini söyledi.

"Üvey annesini almaya geldi hayatından oldu"

Bunun üzerine Ahmet Kalo, kendisine öz annesi gibi bakan Hayriye Kalo’yu Yunus Emre S.’nin evinden alıp daha iyi bir doktora götürmek istedi. Eve gelip Hayriye Kalo’yu, Ahmet Kalo alınca taraflar arasında "siz iyi bakamadınız" kavgası çıktı. Bunun üzerine Ahmet Kalo, S. ailesine küfredince Yunus Emre S. Ahmet Kalo’ya saldırdı. Kısa süren kavganın ardından taraflar ayrıldı. Ancak iddiaya göre Ahmet Kalo eve gidip pompalı tüfek getirdi.