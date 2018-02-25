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Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 18:05 | Son Güncelleme

Adana’da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1’i kadın 5 kişi yaralandı.

Adana’da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1’i kadın 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Gelincik Caddesi’nde husumetli iki grup karşılaştı. İlk olarak sözlü tartışmaya başlayan guruplar, daha sonra kavgaya tutuştu. Kavganın büyümesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Kalabalık gruba müdahale için bölgeye Özel Harekat Polisleri de sevk edildi. Bu sırada 1’i kadın 5 kişi darp sonucu yaralandı.
Polisi görünce eve kaçan diğer grup ise polise teslim olmamak için direndi. Polisler evlere girerek 15 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada gözaltına alınanların yakınları evin damında gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hastaneye kaldırılan 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı

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Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı
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Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı
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Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı
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Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı
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Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı
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Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı
7 / 12

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı
8 / 12

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı
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Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı
10 / 12

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı
11 / 12

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı
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Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı
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