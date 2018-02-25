Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı

Adana’da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1’i kadın 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Gelincik Caddesi’nde husumetli iki grup karşılaştı. İlk olarak sözlü tartışmaya başlayan guruplar, daha sonra kavgaya tutuştu. Kavganın büyümesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Kalabalık gruba müdahale için bölgeye Özel Harekat Polisleri de sevk edildi. Bu sırada 1’i kadın 5 kişi darp sonucu yaralandı.
Polisi görünce eve kaçan diğer grup ise polise teslim olmamak için direndi. Polisler evlere girerek 15 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada gözaltına alınanların yakınları evin damında gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hastaneye kaldırılan 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kürt Şahinleri Tugayı Afrin'e gidiyor
Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Samsung Galaxy S9 Türkiye satış fiyatı ne kadar ve özellikleri neler | Samsung yeni akıllı telefonlarını tanıttı
Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama
Afrin'de son durum! Zeytindalı'nın birinci ayağı tamamlandı!
AK Parti kongresinde ilginç görüntü! Başbakan Yıldırım'ın kıyafeti dikkat çekti!
Erdoğan'dan IŞİD çıkışı: Ne kadar psikopat varsa savaşmaya teşvik ettiler
Üvey kardeşini dağ evine götürüp dehşeti yaşattı!
Cinsel terapistten olay tavsiyeler
Kaza yapan yakınının kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi
Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti
İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı
Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı
Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum