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Adana’da "Huzur ve Güven Uygulaması"

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 09:31 | Son Güncelleme

Adana’da 2 bin 75 polis ile "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.Vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, suç üreten yerler, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın koordine ederek bizzat yönettiği, Adana Huzur ve Güven Uygulaması (7) adı altında iki aşamalı olarak aralarında özel harekat, terör, narkotik ve çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu karma 255 ekip, 1 hava ekibi ve 2 bin 75 personel ve 4 eğitimli dedektör köpeğin katılımıyla 33 noktada sabit önleyici ve 2 bölgede umuma açık yer denetimi yapıldı.Saat 20.00 - 22.00 arasında sabit önleyici yol uygulaması ve 22.30 - 23.30 saatleri arasında açık yer uygulaması sonucunda 14 bin 930 şahsın GBT kaydı sorgulandı, 67 aranan şahıs yakalandı, 19 şahsa adli ve idari işlem yapıldı, işlemler sonucunda 52 bin 770 TL para cezası ve 4 iş yerine idari işlem uygulandı, 6 bin 135 adet araç kontrol edildi, bu araçlardan 23 aranan araç ele geçirildi, 14 adet araç trafikten men edildi, 55 adet araca 77 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.Öte yandan, 18 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 18 adet şarjör ve bunlara ait 123 adet fişek, 10 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 52 adet dolu kartuş, 9 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi, 9 adet şarjör, 1 adet sallama tabir edilen kesici alet, 719 gram satışa hazır esrar maddesi, 3 bin 890 adet gümrük kaçağı sigara, 1 şahıstan 4 adet sahte polis kimlik kartı, 1 adet polis el telsizi, 1 adet polis yeleği ve 1 adet polis copu ele geçirildi.Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde uygulamayı yerinde denetleyerek bir süre vatandaşların sorularına cevap verdi.

Adana’da "Huzur ve Güven Uygulaması"

Adana’da 2 bin 75 polis ile "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.
Vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, suç üreten yerler, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın koordine ederek bizzat yönettiği, Adana Huzur ve Güven Uygulaması (7) adı altında iki aşamalı olarak aralarında özel harekat, terör, narkotik ve çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu karma 255 ekip, 1 hava ekibi ve 2 bin 75 personel ve 4 eğitimli dedektör köpeğin katılımıyla 33 noktada sabit önleyici ve 2 bölgede umuma açık yer denetimi yapıldı.
Saat 20.00 - 22.00 arasında sabit önleyici yol uygulaması ve 22.30 - 23.30 saatleri arasında açık yer uygulaması sonucunda 14 bin 930 şahsın GBT kaydı sorgulandı, 67 aranan şahıs yakalandı, 19 şahsa adli ve idari işlem yapıldı, işlemler sonucunda 52 bin 770 TL para cezası ve 4 iş yerine idari işlem uygulandı, 6 bin 135 adet araç kontrol edildi, bu araçlardan 23 aranan araç ele geçirildi, 14 adet araç trafikten men edildi, 55 adet araca 77 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.
Öte yandan, 18 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 18 adet şarjör ve bunlara ait 123 adet fişek, 10 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 52 adet dolu kartuş, 9 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi, 9 adet şarjör, 1 adet sallama tabir edilen kesici alet, 719 gram satışa hazır esrar maddesi, 3 bin 890 adet gümrük kaçağı sigara, 1 şahıstan 4 adet sahte polis kimlik kartı, 1 adet polis el telsizi, 1 adet polis yeleği ve 1 adet polis copu ele geçirildi.
Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde uygulamayı yerinde denetleyerek bir süre vatandaşların sorularına cevap verdi. Ardından mahalle esnafıyla bir araya gelerek sohbet eden Yıldız, kentte huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla uygulamayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yıldız, "Temel amacımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğidir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre devam edecek. Bize olan desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Adana’da

Adana’da

Adana’da

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