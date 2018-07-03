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Adana'da ihale çetesine operasyon: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

ADANA'da, ihale çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kadın, 12 kişi gözaltına alındı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, ihale çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kadın, 12 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurup, ihalelere fesat karıştıran ve haksız kazanç elde ettiği öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. 250 polisle, 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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