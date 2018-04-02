Adana’da inek kurtarma operasyonu

Adana’da sulama kanalında sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kayışlı Mahallesi’nde meydana geldi. Ümit Sönmez’e ait büyükbaş hayvanlar ahır kenarında bulunan sulama kanalı etrafında gezinirken, bir inek ahırla sulama kanalı arasına girerek sıkıştı. İneği sıkıştığı yerden çıkaramayan Ümit Sönmez, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler halat bağlayarak sıkıştığı yerden ineği kurtardı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
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