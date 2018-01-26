HABER

Adana'da inşaat çalışmasında toprak kayması

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 18:00 | Son Güncelleme 2 saat önce

ADANA, (DHA)- ADANA'da bir inşaatın temel kazısında sağanak sonrası toprak kayınca mahalle sakinleri tedirgin oldu.

Merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'taki bir apartman inşaatının temel kazısının ardından toprak kaydı. İnşaatın yakınındaki apartman ve yapımı süren bir binanın bahçesinde zarar oluştu. İnşaat firması yetkilileriyle görüşen çevre sakinleri, önlem alınmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi yetkileriyle görüşüp önlem aldırdı. Mahalle sakinlerinden Tuğba Sendenur Özbir, oturdukları apartmanlarının göçmesinden endişe ettiklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen öğretmene şok!

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen öğretmene şok!

Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!

Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!

Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.