Adana'da inşaat çalışmasında toprak kayması

ADANA, (DHA)- ADANA'da bir inşaatın temel kazısında sağanak sonrası toprak kayınca mahalle sakinleri tedirgin oldu.Merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'taki bir apartman inşaatının temel kazısının ardından toprak kaydı. İnşaatın yakınındaki apartman ve yapımı süren bir binanın bahçesinde zarar oluştu. İnşaat firması yetkilileriyle görüşen çevre sakinleri, önlem alınmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi yetkileriyle görüşüp önlem aldırdı. Mahalle sakinlerinden Tuğba Sendenur Özbir, oturdukları apartmanlarının göçmesinden endişe ettiklerini söyledi.