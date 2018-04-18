Adana’da inşaat çöktü: 2 işçi yaralı

Adana’da bir iş yerinin içerisinde yapılan inşaat tadilatının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 46022 sokakta bulunan bir iş yerinin içerisinde meydana geldi. İş yerinin içerisinde yapılan inşaat çalışmaları sırasında, işçiler yemek arası verdi. İşçiler yemeklerini yediği sırada inşaat bir anda çöktü. İki işçi sıkışırken, çevredeki vatandaşlar işçileri kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri işçileri kentteki çeşitli hastanelere kaldırırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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