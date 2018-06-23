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Adana'da iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 15:51 | Son Güncelleme

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) kampüsünde bulunan bulvarda iş makinesiyle yapılan elektrik hattı kazısı sırasında doğal gaz borusu patladı.

Adana'da iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) kampüsünde bulunan bulvarda iş makinesiyle yapılan elektrik hattı kazısı sırasında doğal gaz borusu patladı. Gaz sızıntısı nedeniyle bulvar trafiğe kapatıldı. Ekiplerin gaz tahliye ve onarım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
ÇÜ kampüsündeki Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda hat çalışması yapan bir elektrik firmasına ait iş makinesi, kazayla doğal gaz borusunun patlamasına neden oldu. Kampüste gaz sızıntısı meydana gelince olay yerine itfaiye ve doğal gaz şirketi ekipleri çağrıldı. Üniversitenin girişine güvenlik amacıyla iş makinesi yerleştirilerek bulvar trafiğe kapatıldı. Ekipler gaz akışını kestikten sonra borunun tamiri için çalışma başlattı.
Elektrik firması görevlisi İsmail Dağdelen, doğal gaz şirketinin plandakinden daha geniş alanda çalışma yaptığı için borunun patlayacağını hesap edemediklerini ile sürerek, "Bizim çalışma alanımızla doğal gazın arasında normalde 1.5-2 metre mesafe var ancak onlar geniş alanda çalışma yaptığı için denk geldi ve patladı. Her türlü önlemi aldık. Yolu kapattık, araçları söndürdük. Başka bir şey yapamazdık çünkü doğal gaz tehlikeli. Birazdan gaz tahliye edildikten sonra kaynak yapılıp tamir edilecek" diye konuştu.

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Adana'da iş makinesi doğal gaz borusunu patlattıAdana'da iş makinesi doğal gaz borusunu patlattıAdana'da iş makinesi doğal gaz borusunu patlattıAdana'da iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı

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