Adana'da iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) kampüsünde bulunan bulvarda iş makinesiyle yapılan elektrik hattı kazısı sırasında doğal gaz borusu patladı. Gaz sızıntısı nedeniyle bulvar trafiğe kapatıldı. Ekiplerin gaz tahliye ve onarım çalışmalarının devam ettiği belirtildi. ÇÜ kampüsündeki Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda hat çalışması yapan bir elektrik firmasına ait iş makinesi, kazayla doğal gaz borusunun patlamasına neden oldu. Kampüste gaz sızıntısı meydana gelince olay yerine itfaiye ve doğal gaz şirketi ekipleri çağrıldı. Üniversitenin girişine güvenlik amacıyla iş makinesi yerleştirilerek bulvar trafiğe kapatıldı. Ekipler gaz akışını kestikten sonra borunun tamiri için çalışma başlattı. Elektrik firması görevlisi İsmail Dağdelen, doğal gaz şirketinin plandakinden daha geniş alanda çalışma yaptığı için borunun patlayacağını hesap edemediklerini ile sürerek, "Bizim çalışma alanımızla doğal gazın arasında normalde 1.5-2 metre mesafe var ancak onlar geniş alanda çalışma yaptığı için denk geldi ve patladı. Her türlü önlemi aldık. Yolu kapattık, araçları söndürdük. Başka bir şey yapamazdık çünkü doğal gaz tehlikeli. Birazdan gaz tahliye edildikten sonra kaynak yapılıp tamir edilecek" diye konuştu.
Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır
Ajanslar acil koduyla geçti! Irak, IŞİD toplantısını bomba yağmuruna tuttu!
Kılıçdaroğlu’dan çok konuşulacak soğan ve patates yorumu
New York Times’tan Muharrem İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum