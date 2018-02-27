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Adana'da kaçak at kesimi baskını: İki atı kesilmekten polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 02:02 | Son Güncelleme

ADANA'da bir ihbarı değerlendiren polis, tarla ortasında kesilmiş iki adet at ele geçirdi.

Adana'da kaçak at kesimi baskını: İki atı kesilmekten polis kurtardı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da bir ihbarı değerlendiren polis, tarla ortasında kesilmiş iki adet at ele geçirdi. Kesilmeyi bekleyen iki at ise, polislerin sayesinde kurtuldu.
Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Tarla ortasında at kesildiğine ilişkin gelen ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yağmurdan dolayı balçık haline gelen boş tarlada arama yapan polis ekipleri, kesilmiş iki at ve poşetler içinde paketlenmiş etler ele geçirdi. Kaçak at kesimini gerçekleştiren şüphelilerin izini bulmak için bölgede inceleme yapan polisler, kesilmiş hayvanların yaklaşık 50 metre uzağında da kesilmeyi bekleyen iki at buldu. Canlı iki at ile kesilmiş yaklaşık bir tona yakın at eti, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kesim sırasında polisi fark edip kaçtıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Adana'da kaçak at kesimi baskını: İki atı kesilmekten polis kurtardıAdana'da kaçak at kesimi baskını: İki atı kesilmekten polis kurtardı

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